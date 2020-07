Universidades federais planejam aulas online após quatro meses

Após quatro meses sem aulas, universidades federais começam a retomar ou a planejar o retorno das atividades, de forma online. Segundo o Ministério da Educação (MEC), das 69 instituições, 53 estão com atividades suspensas - 846 mil alunos sem aulas. A retomada a distância esbarra em dificuldades de acesso dos estudantes às plataformas e até na falta de experiência dos professores para aulas remotas.

No início deste mês, o MEC anunciou a oferta de internet gratuita para universitários com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. "A tendência é que as universidades retornem (online), até pela dificuldade de falar, no momento, de volta presencial. Estão todos se organizando para atividades remotas", diz Edward Madureira Brasil, reitor da Federal de Goiás (UFG) e vice-presidente da Andifes, entidade que reúne os dirigentes das universidades federais.

Em nota, o MEC informa que a previsão para oferecer o pacote de dados "está condicionada a conclusão do processo e contratação emergencial" pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. O valor de contratação não será divulgado, diz a pasta, para evitar interferência no processo. A expectativa é de atender 900 mil alunos.