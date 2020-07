RS tem ainda mais de 300 pessoas fora de casa devido a chuvas

O Rio Grande do sul tem ainda 127 desabrigados e 204 desalojados por conta das chuvas dos últimos dias. As cidades com maior número de atingidos são Estrela, com 25 desabrigados e 48 desalojados, e Encantado, com 22 desabrigados e 50 desalojados. Houve um óbito em Caxias do Sul e outro em Colinas.

A Defesa Civil Estadual divulgou neste sábado (18) o boletim de acompanhamento dos eventos adversos. Nas duas últimas semanas, dois ciclones - um chamado de ciclone-bomba, mais forte e que gerou destelhamentos e destruição - e outro extratropical.

Em Lajeado, que tem 20 desabrigados e 30 desalojados, a Defesa Civil entregou 3 mil máscaras faciais, 300 tubos de álcool gel, 300 tubos de sabonete líquido e 20 protetores faciais para suporte ao abrigo público da cidade.

Em Muçum e Arroio do Meio, as Defesas Civis do Estado e de Lajeado entregaram 20 kits de alimentação, 20 kits de higiene e limpeza e 20 kits de roupas. A parceria das equipes também ajudou a entregar 10 kits de alimentação, 1 kits de higiene e limpeza e 10 kits de roupas ao município de Bom Retiro do Sul.

Em São Sebastião do Caí, com 15 desabrigados, a Defesa Civil entregou 10 mil máscaras faciais, 300 cobertores, 300 tubos de Álcool gel, 300 sabonetes em barra, 20 protetores faciais, quatro caixas de luvas de procedimentos e 2 mil agasalhos para suporte ao abrigo público, além de 700kg de alimentos e 40 kits de higiene pessoal. Também houve apoio para restabelecer 400 edificações que estavam danificadas por conta dos ventos e das cheias do rio Caí.

Já Roca Sales recebeu 120 cobertores, 6 mil máscaras, 156 tubos de álcool gel, 20 face shields, 200 luvas, 150 sabões em barra e 300 sabonetes.