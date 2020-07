Pais gaúchos querem que aulas retornem somente após vacina

Um grupo de pais e membros da comunidade escolar gaúcha, que compõem o movimento "Direito ao não ensino presencial durante a Pandemia" no Rio Grande do Sul, divulgou, na última semana, os resultados de uma pesquisa desenvolvida pela iniciativa.

De acordo com ação, das 4.486 pessoas que responderam ao questionário sobre a volta as aulas em meio à pandemia do novo coronavírus, 41,1% afirmaram que as aulas devem retornar somente após a comprovação da eficácia da vacina contra a Covid-19. Outras 30,6% disseram que o retorno deve ser realizado somente em 2021.

O movimento já conta com mais de 5 mil apoiadores nas redes sociais. Além da pesquisa, o grupo também criou uma petição on-line em Porto Alegre e nas cidades de Caxias do Sul e Gramado. Ao todo, as iniciativas já contam com mais de 70 mil adesões para que as atividades presenciais não retornem enquanto houver a pandemia. A partir dessa pesquisa, o grupo busca a adesão do governo estadual, uma vez que este é um tema que preocupa não só pais, mas professores, educadores e funcionários de escolas.