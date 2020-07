Inmet alerta para ventos de até 70 km/h no litoral gaúcho no sábado

Risco de ventania com rajadas de até 70 quilômetros por hora no litoral gaúcho. Esse foi o alerta divulgado para sábado (18) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para áreas isoladas da região do Rio Grande do Sul.

Como destacado ao longo da semana, O clima mais ameno e seco já surtiu efeitos nesta sexta-feira (17) no Rio Grande do Sul.os próximos dias serão de calor no Estado, atingindo o pico no domingo (19). Para sábado (18), o Inmet colocou um alerta em áreas isoladas do litoral gaúcho, apontando riscos de rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora.

Em Porto Alegre, o termômetro marcou 10,6ºC como temperatura mínima neste sexta-feira, segundo o Inmet. A manhã era de céu nublado na Capital. Contudo, a cidade mais fria foi Santana do Livramento, da Fronteira Oeste. Lá, a mínima foi de 5,3ºC, uma alta significativa na comparação com as temperaturas mais baixas dos últimos dias.