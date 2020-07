Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira

A campanha de vacinação contra a gripe, iniciada nacionalmente em 23 de março, se encerra nesta sexta-feira (17). Ao longo da ação, ao menos 642.492 doses da vacina foram aplicadas em pessoas que compõem os grupos prioritários da campanha, sendo que a meta de Porto Alegre era de 715 mil pessoas, segundo dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Com a ampliação da vacinação para o público geral no município, outras 70.180 pessoas também receberam a vacina.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar de o período de campanha ter sido prorrogado até esta sexta-feira, alguns grupos registraram baixa adesão. Até as 16h desta quinta-feira (16), apenas 43.346 crianças haviam sido vacinadas - a meta era vacinar 81,2 mil crianças de seis meses a menores de seis anos. Em relação às gestantes e puérperas, foram imunizadas 5.820 e 946, respectivamente. A meta do município era de que 12,5 mil gestantes fossem imunizadas e 2 mil puérperas.

Com relação a adultos de 55 a 59 anos, o quantitativo estipulado pela prefeitura era de vacinar 72.990, mas apenas 42.020 foram vacinados até as 16h desta quinta-feira. Já no que diz respeito aos professores, a ideia era de que 10.683 também recebessem a dose, no entanto, somente 8.650 procuraram postos de saúde ou farmácias. Do grupo de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, cuja meta era 173 mil, 131.686 foram vacinadas.

No caso de idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde, primeiros com acesso à vacina, a meta de imunização foi rapidamente ultrapassada ainda no mês de abril. O quantitativo de doses para ambos os grupos chegou a 271.392 e 101.302, respectivamente. A meta do município era 191,7 mil idosos e 74 2 mil trabalhadores da saúde, respectivamente. No caso de indígenas a meta - de 513 - foi ultrapassada, somando 647 imunizados.

Além destes grupos prioritários, outros também receberam atenção especial. Conforme dados do SIPNI, 1.694 pessoas com deficiência, 25.845 profissionais das forças de segurança e salvamento, 6.581 trabalhadores do transporte coletivo, 2.655 caminhoneiros, 524 portuários, 4.164 apenados e 1.188 funcionários do sistema prisional também foram vacinados.

A vacina não está mais disponível em farmácias, mas pode ser encontrada em 126 postos de saúdes da Capital, os quais podem ser conferidos através do link encurtador.com.br/iknwR. Segundo a SMS, a imunização vai continuar nos próximos dias, mas conforme as doses forem terminando nos postos, não haverá reposição.