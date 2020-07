SBD-RS doará materiais de proteção e hidratação a profissionais da saúde de Porto Alegre

Preocupada com os profissionais da saúde de Porto Alegre envolvidos diretamente no atendimento de casos de Covid-19, a diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia secção Rio Grande do Sul (SBD-RS) doará materiais de proteção e hidratação da pele às equipes que atuam na linha de frente da pandemia.

Serão 2 mil máscaras cirúrgicas, 2 mil unidades de álcool gel e 580 unidades de hidratantes para as mãos, destinados a profissionais da saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs)e do Posto de Saúde IAPI.

Os donativos serão encaminhados às instituições em parceria com as indústrias farmacêuticas Innovapharma, Nutriex e Genom, que fornecerão os materiais, em solidariedade aos profissionais.