Campanha de vacinação contra a gripe em Porto Alegre termina nesta sexta-feira

A imunização contra a gripe em Porto Alegre prossegue até sexta-feira (17) nos mais de 100 postos de saúde da cidade. A campanha de vacinação, desencadeada nacionalmente em 23 de março, atingiu na capital gaúcha 89,26% da meta geral entre os grupos prioritários, com a aplicação de vacinas em mais de 638 mil pessoas. Além disso, com a campanha estendida aos demais públicos desde 15 de junho, foram imunizadas mais 65.358 pessoas até a última sexta-feira (10).

As doses da vacina seguem disponíveis à população geral apenas nos postos, com o término da parceria estabelecida com as redes de farmácias. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) enfatiza a importância da imunização, especialmente aos grupos prioritários que ainda registram baixa adesão e são mais sujeitos a complicações após infecção pelo vírus influenza.

No caso de idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde, primeiros que tiveram acesso à vacina, a meta de imunização foi ultrapassada em 16 de abril. O quantitativo de doses para ambos os grupos chega a 270,8 mil e 100,8 mil, respectivamente, o que corresponde a 141,26% e 135,84% do propósito mínimo estipulado pelo Ministério da Saúde. Entre indígenas, a meta também foi passada, com a imunização de 647 pessoas - 126% da expectativa mínima, que era de vacinar 513 pessoas.

Com relação a adultos de 55 a 59 anos e professores, últimos grupos da campanha e incluídos a partir de 18 de maio, foram aplicadas 42.050 e 7.997 doses, respectivamente, o que corresponde a 57,60% e 74,85% do propósito de imunizar 72.990 pessoas entre 55 e 59 anos e 10.683 professores. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis receberam 131.686 doses, o equivalente a 76,10% do objetivo de 173 mil. Segundo dados contabilizados na última sexta-feira (10), foram atingidas 42.780 crianças (52,68% da meta), 5.702 gestantes (45,60%) e 933 puérperas (46,65%).

Prevista pelo Ministério da Saúde para terminar em 5 de junho, a campanha de vacinação foi estendida até o dia 30 daquele mês, mas em função das baixas coberturas vacinais de alguns públicos prioritários e ao grande quantitativo de vacinas nos postos, a SMS decidiu prorrogar o prazo, que se encerra nesta sexta-feira (17).