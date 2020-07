Defesa Civil de Porto Alegre prorroga alerta de inundação até sábado

A Defesa Civil de Porto Alegre, com base no monitoramento hidrológico da Sala de Situação (Sema/RS) , prorrogou o alerta de inundação na Região do Arquipélago até as 18h de sábado (18). Conforme o órgão, a previsão de chuvas moderadas (30mm a 60mm) na Metade Norte do Estado e a vazão de outras bacias hidrográficas em direção ao Lago Guaíba podem afetar a rotina das comunidades ribeirinhas em Porto Alegre.