Trabalho é a principal causa da evasão escolar no Brasil entre jovens de 14 a 29 anos

A principal causa da evasão escolar no País, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Educação 2019, divulgada nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), diz respeito à necessidade de trabalhar. De acordo com o estudo, um em cada dez jovens com idades entre 14 e 29 anos não concluíram o ensino médio porque precisavam promover o autossustento ou o de sua família.

Levando em consideração todo o quantitativo de jovens nesta faixa etária - o equivalente a quase 50 milhões de pessoas - 20,2% não completaram o ensino médio por terem abandonado a escola antes do término desta etapa ou por nunca terem frequentado esse ambiente. O dado equivale a 10,1 milhões de pessoas, dentre os quais 58,3% representam o sexo masculino e 41,7% o feminino. Considerando a cor ou raça, 27,3% representam brancos e 71,7% pretos ou pardos.

Quando perguntados sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado a escola, os jovens apontaram a necessidade de trabalhar como fator prioritário. No Brasil, este contingente chegou a 39,1%. Considerando essa justificativa dada apenas por homens, alcançou o percentual de 50%. Para as mulheres, o principal motivo foi não ter interesse em estudar (24,1%), seguido de gravidez (23,8%) e trabalho (23,8%). Além disso, 11,5% das mulheres indicaram realizar afazeres domésticos como o principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado a escola, enquanto para homens, este percentual foi inexpressivo.

A necessidade de trabalhar foi o principal motivo alegado pelas pessoas desta faixa etária em todas as regiões do País, sendo que o Centro-Oeste e o Sul registraram percentuais elevados para a justificativa, sendo 43,1% e 48,3% respectivamente. De igual modo, o não interesse em estudar foi o segundo principal motivo alegado pelos jovens, aparecendo sempre acima de 25%, com destaque para o Nordeste, onde a maior incidência foi registrada, com 31,5%. Os dois motivos alcançam cerca de 70% desses jovens em todo o território nacional.

Dos entrevistados, pelo menos 3,2% alegaram que abandonaram os estudos ou nem chegaram a frequentar a escola porque não tinha escola, vaga ou turno desejado próximo de suas residências. Outros 3,7% disseram ter deixado de lado os estudos por possuírem problemas de saúde permanentes, enquanto 9,6% alegaram motivos diversos.

Conforme a pesquisa, em 2019, do total de 46,9 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, 22,1% não estavam trabalhando nem estudando. Dos demais, 14,2% estavam trabalhando e estudando; 28,1% não estavam trabalhando, porém estudavam; e, 35,6% estavam trabalhando, mas não estudavam.

Analfabetismo cai a 6,6%, mas 11 milhões não sabem ler nem escrever

Nordestinos, pretos e pardos são os mais atingidos pelo analfabetismo

AGÊNCIA BRASIL/JC