Chuva retorna e frio diminui no RS

-5,3ºC em São José do Ausentes Defesa Civil novamente em alerta, uma vez que os níveis dos rios continuam acima da normalidade no Estado Depois de três dias de tempo seco e frio intenso no Rio Grande do Sul, com a mínima chegando a, nos Aparados da Serra, no amanhecer desta quarta-feira (15), segundo a MetSul Meteorologia, a chuva deve retornar nesta quinta-feira (16). Boletim do Centro de Pesquisa e Previsões Meteorológicas (Cpmet) da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) indica que a precipitação oriunda de instabilidades no Paraguai, deve colocar a

O Cpmet estima que valores acumulados de até 50mm sejam registrados no Noroeste, Serra, Vale dos Sinos, Capital e nas regiões de Erechim e Vacaria. Nas demais áreas, a previsão é de chuva moderada com menor intensidade na direção da fronteira com o Uruguai. Com o predomínio do mau tempo, há chances de precipitações acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento de até 70 km/h em áreas isoladas do Noroeste, Centro, Norte e Nordeste.

Em virtude da chuva, a sala de situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) mantém o alerta para a situação de cheia . Apesar de o rio Taquari já ter retornado ao leito, o nível de água ainda segue acima da normalidade. O mesmo acontece com o rio Caí, que segue em declínio, mas ainda acima do nível considerado normal. Os rios do Sinos e Gravataí também seguem baixando, em ritmo mais lento, e ainda acima das cotas de inundação nas áreas mais baixas de suas bacias. Já o rio Uruguai segue em declínio em São Borja e Uruguaiana.

Apesar das boas notícias em relação ao declínio dos rios, a preocupação maior está centrada no nível do Guaíba, que continua em 2,39m e acima da cota de inundação em alguns pontos da Capital, principalmente na região das Ilhas. Tanto o Guaíba quanto o Delta do Jacuí figuram como os pontos de maior preocupação da Sema, pois além da chuva, continuarão recebendo a água vinda dos rios que se encontram acima dos níveis normais.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as temperaturas no Estado devem variar, nesta quinta-feira, entre 0ºC e 15ºC. Na sexta-feira (17), os termômetros devem marcar entre 4ºC e 22ºC. Já no final de semana, as temperaturas voltam a subir. No sábado (18), a mínima deve ser de 10ºC, enquanto a máxima pode chegar a 27ºC. No domingo (19), os termômetros devem registrar entre 11ºC e 28ºC.

Na Capital, que nesta quarta-feira registrou mínima de 3°C, às 6h, no Jardim Botânico, e pelo menos 1ºC ou 2ºC a menos em pontos das zonas Sul, Leste e Norte, segundo o Inmet, a temperatura desta quinta-feira deve ficar entre 5ºC e 13ºC, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

Na sexta-feira, a chuva permanece e os termômetros devem marcar entre 11ºC e 18ºC. Já no final de semana, o sol aparece e as temperaturas ficam entre 14ºC e 25ºC na Capital. O domingo também será de calor: mínima 18ºC e máxima de 26ºC.