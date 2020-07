Número de mortes chega a 1.063 em território gaúcho

O Rio Grande do Sul vê o número de mortes por Covid-19 avançar e registrou, nesta terça-feira, 1.063 óbitos pela doença. Foram 65 novas mortes registradas no balanço diário da Secretaria Estadual do Estado (SES), ocorridos do começo de julho até ontem. As vítimas tinham entre 25 e 96 anos. Na segunda-feira, o Estado ultrapassou a marca de mil mortes.

Também foram confirmadas novas vítimas fatais em Porto Alegre, segundo divulgação da Secretaria Municipal de Saúde. A Capital registrava 184 mortes até as 17h de ontem, o maior número entre as demais cidades do Estado.

O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul chega a 41.660, com ocorrências em 434 municípios gaúchos. Já o número de pacientes recuperados soma 34.382, ou 84% dos casos.