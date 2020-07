Plataforma oferece apoio socioemocional a professores da rede estadual do RS

Como objetivo de fomentar reflexões sobre a importância do cuidado da mente, do corpo e das emoções dos educadores, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), em parceria com o Instituto Península, disponibilizou, na segunda-feira, uma ferramenta de apoio socioemocional para os mais de 60 mil profissionais da rede.

On-line e 100% gratuita, a plataforma Vivescer oferece quatro cursos certificados com 32h cada. A ideia é promover um espaço de reflexões e troca de ideias sobre a profissão, sendo possível fazer perguntas e compartilhar relatos com outros membros. Os cursos disponibilizados pela ferramenta são autoinstrucionais e podem ser realizados por professores de todas as etapas e modalidades de ensino, no horário de sua preferência.

Na plataforma, o profissional terá acesso a uma comunidade para trocar experiências e uma área com percursos de aprendizagem que o ajude a estar em desenvolvimento, além de suporte para superar os desafios do dia a dia.