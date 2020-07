Eugenio Hackbart, fundador e diretor-geral da MetSul, morre aos 83 anos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A MetSul Meteorologia comunicou, nesta terça-feira (14), o falecimento de seu sócio e fundador Eugenio Hackbart, aos 83 anos. A causa da morte ainda não foi informada. Em nota, a MetSul informou que as homenagens ao meteorologista poderão ser prestadas até 16h na capela 2 da funerária Seewald, em São Leopoldo, onde fica sediada a empresa. Já o sepultamento ocorrerá às 16h30min no Cemitério Municipal de São Leopoldo.

Formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e Biologia pela Unisinos, Hackbart também obteve certificação de meteorologista após conclusão de curso do Ministério da Aeronáutica, sendo credenciado pela CREA-RS em 1983. Atualmente, ocupava o cargo de diretor-geral da empresa.

Desde os 8 anos de idade, o “Professor Eugenio”, como era conhecido, demonstrava interesse pelas observações do tempo. Em 1978, introduziu o ensino de meteorologia em escolas de segundo grau. Foram 30 anos atuando dentro da sala de aula nas áreas de Biologia, Ecologia e Meteorologia. Em 2006, fundou a MetSul, uma das principais entidades em questões climáticas do Brasil.