Rio Grande do Sul ainda tem 3,9 mil pessoas fora de casa após enchentes

O número de pessoas fora de casa devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada e no fim de semana segue baixando. De acordo com nova atualização da Defesa Civil no fim da tarde desta segunda-feira (13), eram 3.899 pessoas afetadas, entre 2611 desalojadas e 1286 desabrigadas. No domingo, o total de desalojados passava de 5 mil.

voltou a causar transtornos Os danos foram registrados em 30 municípios gaúchos. Roca Sales (1.045), Lajeado (729) e Bom Retiro do Sul (250) estão entre as cidades com o maior número de atingidos. A região do Vale do Taquari é a que mais sofre com a cheia. Uma nova enxurrada, fruto da água que desceu das cabeceiras do Rio Taquari,

Em Lajeado, foi a maior cheia do rio em mais de 60 anos. As famílias atingidas pela água no município foram removidas para o Parque do Imigrante. Em Encantado, 120 pessoas foram levadas para abrigos municipais. Nesta segunda, o Rio Taquari estabilizou e começa a baixar lentamente. Às 15h, o nível em Lajeado era de 21,96m, ainda acima da cota de atenção, que é de 15m.

Em Porto Alegre, a cheia do Guaíba 18 pessoas. Uma família da Ilha dos Marinheiros foi socorrida pelos Bombeiros e está alojada em casa de parentes. O nível do Guaíba baixou para 2,22m no começo desta segunda-feira, mas voltou a subir pra 2,26 metros no Cais Mauá com vento Sul e começo da chegada da vazão da chuva do fim de semana.