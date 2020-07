Inmet alerta para volta da chuva e ventos fortes no RS e em SC neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a ocorrência de chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento de até 70 km/h e trovoadas entre a 0h e 12h deste domingo (12) em áreas isoladas do Nordeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Neste sábado (11), a temperatura mínima no Rio Grande do Sul foi registrada em Santa Vitória do Palmar, com 6,3° C, e a máxima em Teutônia, com 22°C. Em Porto Alegre, a mínima foi de 11,9°C e a temperatura máxima não passou de 16,6°C.