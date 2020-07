Campanha do Agasalho de Porto Alegre bate recorde e arrecada mais de 360 mil peças

Em pouco mais de 70 dias, a Campanha do Agasalho de Porto Alegre já arrecadou mais de 360.629 mil itens para doação. Entre os principais donativos recebidos desde o lançamento da campanha, no dia 30 de abril, estão agasalhos (adulto e infantil), cobertores e calçados. O número de itens arrecadados até o momento bateu o recorde da última edição, que recebeu 356.183 mil doações em 2019.

De acordo com o monitoramento da prefeitura das peças arrecadadas até sexta-feira, 114 mil já foram repassadas a outras instituições. Com o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”, em referência ao atual momento de pandemia, a campanha foi prorrogada até o dia 14 de agosto. “Os porto-alegrenses entenderam que esse é o momento de solidariedade a colaboraram muito com as doações. A grande necessidade com a chegada do frio é receber roupas infantis, que ainda é muito pequeno o número de doações”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior

A iniciativa já beneficiou ao menos 134 organizações cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), albergues, abrigos, centros pop, pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros Dia do Idoso (CDI) e Centros de Relações Institucionais e Participativas (Crips), além de povos indígenas e quilombolas.

A campanha conta com os pontos fixos de arrecadação nos seguintes endereços: Central de Triagem, na Avenida Taquara, 579, todos os dias das 10h às 16h; Estádio do Internacional (entrada pela rua Nestor Ludwig), todos os dias, das 10h às 17h e Escola do Grêmio, no Centro de Treinamento Parque Cristal (avenida Diário de Noticias, 915), de segunda a sexta-feira, também das 10h às 17h.