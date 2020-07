Especialista orienta sobre como lidar com o autismo durante a pandemia de coronavírus

Ficar em isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus não é uma tarefa fácil para muitas famílias, principalmente para aquelas que possuem membros com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para que esse período seja mais tranquilo, levar uma rotina é fundamental.

De acordo com a terapeuta ocupacional Graciela Daudt, para promover a adaptação da pessoa com TEA nesse momento, é preciso conhecer suas preferências e dificuldades. "Para criar uma rotina saudável a partir da singularidade de cada pessoa, podemos considerar aspectos como o uso da rotina visual com intuito de proporcionar uma antecipação das atividades do dia, possibilitando uma melhor organização e diminuição de ansiedade", afirma, ao lembrar que a delimitação do tempo de uso de eletrônicos pode ser um exemplo.

"Podemos pensar em atividades variadas que contemplem boa alimentação, horas de sono, momentos de interação social, atividades de relaxamento, atividades físicas, afazeres domésticos. Acima de tudo, procurar estabelecer uma rotina leve na qual as atividades sejam pensadas não em termos de quantidade, mas de qualidade".

Além disso, Graciela orienta que as rotinas terapêuticas do paciente com TEA também sejam mantidas, ainda que a distância, através de modalidades como teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. "Tenho atendido crianças com TEA de 4 e 5 anos e os resultados têm sido bastante satisfatórios. Os familiares auxiliam durante o atendimento on-line e aproveito os materiais disponíveis em casa como recursos durante a sessão". Além do atendimento aos pacientes, a profissional também realiza orientações diretamente aos pais, para que as famílias se sintam acolhidas e amparadas durante o período de isolamento social.

Entre as principais dicas para lidar com o momento, Graciela sugere que é fundamental que os pais tenham conhecimento sobre as dificuldades dos filhos com TEA. "Para auxiliar no entendimento sobre a Covid-19 e os hábitos a serem adotados, é recomendado o uso de histórias sociais para explicar de maneira objetiva e ilustrada o contexto que vivemos e a importância de nos cuidarmos", diz a terapeuta ocupacional. "Caso haja dificuldade na adesão do uso da máscara em virtude de alterações sensoriais ou por questões comportamentais, a orientação é que sejam feitos treinos de uso de máscara diariamente em casa, através de aproximação sucessiva".