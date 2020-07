Rio Guaíba sobe para 2,40 metros e Defesa Civil alerta para inundação das ilhas

O nível do Rio Guaíba subiu para 2,40 metros no Cais Mauá no centro de Porto Alegre, registrados às 13h desta sexta-feira (10), informou a Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema-RS), que faz o monitoramento das cheias no Estado. O nível normal no local é de 1,2 metro.

No início da manhã, o nível do rio no mesmo local estava em 2,32 metros, subindo 8 centímetros até às 13h. De acordo com a MetSul Meteorologia, o Guaíba está oficialmente em cheia, pois com este nível já ocorrem alagamentos nas ilhas das Flores e do Pavão. Segundo a Sema-RS, a virada do vento para Nordeste a partir dessa sexta-feira deve colaborar para o escoamento, mas a situação ainda demanda alerta.

Na Ilha da Pintada, de acordo coma Sema-RS, o nível do rio estava em 2,2 metros às 13h desta sexta-feira. A Defesa Civil municipal emitiu alerta sobre a possibilidade de inundação das ilhas. Justamente com órgãos municipais e estaduais, está sendo colocado em prática o plano de contigência para atender aos moradores da região. No entanto, é preciso a aceitação das pessoas em deixar suas casas e irem para o abrigo. Até às 13h, uma família havia sido removida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma casa de parentes.

No resto do Estado, a condição de alerta de inundação segue indicada para as bacias e sub-bacias da metade Norte do Estado, com destaque para os rios Ijuí, Pardo, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí, Baixo Jacuí e Lago Guaíba e para o rio Uruguai. O município de São Sebastião do Caí deve decretar emergência na manhã desta sexta-feira (10) devido à cheia do Rio Caí, que atinge 11,15 metros.

Outro ponto de preocupação está em São Borja, onde o Rio Uruguai já atinge 8,82 metros., quando o normal é 2,5 metros. Segundo a Sema-RS, a elevação do rio deve seguir nas próximas horas. Já há relatos de inundação e, segundo a Defesa Civil do Estado, há quatro famílias removidas até o momento no município.