Santa Casa utiliza inteligência artificial para detectar prescrições fora do padrão

A Santa Cada de Misericórdia de Porto Alegre, em parceria com a NoHarm, desenvolveu algoritmos de automação para triagem farmacêutica. A tecnologia de inteligência artificial auxilia na prescrição de medicamentos aos pacientes.

Duas inteligências trabalham em conjunto, segundo a explicação da instituição. Enquanto a primeira prioriza as prescrições mais críticas, a outra indica erros potenciais da prescrição, levando em consideração resultados dos exames do paciente.

De acordo com a Santa Casa, o projeto-piloto começou em abril no Hospital São Francisco. Esta é a primeira de uma série de soluções que serão criadas pelo Instituto de Inteligência Artificial na Saúde em parceria com o Centro de Inovação do complexo.

O foco dos projetos é criar sistemas inteligentes voltados à segurança dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que representam 70% dos atendimentos realizados pela instituição.

A tecnologia NoHarm já avaliou 8 mil prescrições nos hospitais São Francisco e Santa Clara, segundo a Santa Casa. A inteligência alerta para possíveis prescrições de medicamentos fora do padrão e sinaliza resultados de exames fora dos valores de referência. A NoHarm também indica potenciais erros relacionados a medicamentos prescritos que impactam a função hepática e renal dos pacientes.

O projeto de implantação da tecnologia está em fase de expansão. De acordo com a Santa Casa, será aplicada à Farmácia Clínica para avaliar prescrições de todos os pacientes internados nos sete hospitais do complexo até agosto.