Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza canetas para aplicação de insulina

A Prefeitura de Porto Alegre está disponibilizando canetas aplicadoras de insulina NPH e regular a pessoas com diabetes menores de 15 e maiores de 60 anos em uso de insulina. A novidade proporciona mais segurança no modo de aplicação, evitando erros na dosagem. O equipamento é utilizado para facilitar o manuseio do medicamento. Também serão contempladas pessoas com diagnóstico de cegueira e dificuldade na motricidade fina.