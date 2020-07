'Não podemos baixar a guarda neste momento', alerta Eduardo Leite

novo mapa semanal do distanciamento controlado Ao apresentar o, que manteve seis regiões em bandeira vermelha, o governador Eduardo Leite destacou que a estratégia de enfrentamento à Covid-19 tem garantido ao Rio Grande do Sul uma posição muito mais confortável do que a da maior parte País. No cenário nacional de casos em relação ao número da população, o Estado aparece com a terceira menor taxa nos últimos 30 dias, com registro de 280 casos por 100 mil habitantes no período. No entanto, essa condição não deve ser considerada como um aval para relaxamento da população.

"O Rio Grande do Sul vive uma situação de agravamento do quadro, que já era esperada para esse período do ano, e o distanciamento controlado é uma estratégia de sucesso, que está sendo exitosa, mas que precisa da colaboração de cada gaúcho e de cada gaúcha. Não podemos relaxar, baixar a guarda neste momento em que estamos observando o aumento de casos em diversas regiões", enfatizou Leite.

O governador reforçou que a incidência de casos em solo gaúcho aumenta em uma incidência menor do que a de outros estados, inclusive da Região Sul, mas que deve ser mantido o alerta da população, para que se possam ter menos restrições e por menor tempo. Nesse sentido, ressaltou que os próximos 15 dias serão de mais sensibilidade, especialmente na Região Metropolitana, que apresenta aumento constante e persistente nos casos de internações em leitos de UTI.

A coordenadora do distanciamento controlado, Leany Lemos, destacou ainda que o Rio Grande do Sul também está entre os estados com menor taxa de óbitos acumulados por 100 mil habitantes (6,39 óbitos), a quarta menor taxa de letalidade aparente, o que deve ser ressaltado. "A gente quer é salvar vidas e o menor número possível de famílias afetadas por óbitos", disse.