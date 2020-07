Petrópolis e Sarandi são os bairros com maior incidência de Covid-19 em Porto Alegre

bairros de Porto Alegre continuam registrando altos índices de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus Em meio à rápida transmissão da Covid-19,. De acordo com o monitoramento semanal realizado pela prefeitura, que mapeia a incidência da doença, os bairros com os maiores números de diagnósticos positivos são Petrópolis, com 144 casos, e Sarandi, com 129.

Além destes dois, outras três localidades aparecem no ranking: Centro Histórico e Lomba do Pinheiro, com 110 casos confirmados cada, e Partenon, com 109.

bairros Pedra Redonda e Extremas, localizados na zona Sul Em contrapartida, as menores incidências da doença foram registradas nos. Ambos permanecem sem nenhum caso positivo da doença desde março. A Vila Conceição aparece na sequência, com apenas um registro de Covid-19, seguida pelos bairros Lageado e Farroupilha, com dois casos cada.

O monitoramento por bairro realizado pela prefeitura, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), leva em consideração o endereço das pessoas contaminadas, e não a localidade onde elas buscaram atendimento. Ou seja, se uma pessoa da Lomba do Pinheiro procurou atendimento em uma unidade do Centro Histórico, por ser moradora daquele bairro, automaticamente será contabilizada como um caso de lá, ainda que tenha recebido atendimento em outro lugar.

Em Porto Alegre, qualquer pessoa que apresentar sintomas da Covid-19, como febre, dor de garganta, tosse ou falta de ar, por exemplo, e procurar atendimento médico, poderá ser testada, uma vez que a prefeitura da Capital ampliou a oferta de testes para o novo coronavírus em maio.