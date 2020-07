Após recursos, seis regiões do RS entram em bandeira vermelha a partir desta terça

mesmo da semana anterior Após a revisão de 37 recursos apresentados por municípios e associações, o goveno gaúcho manteve seis regiões do Estado em risco alto na nona rodada do distanciamento controlado, com bandeira vermelha: Porto Alegre, Canoas, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Pelotas e Palmeira das Missões. O número é o. Outras quatro regiões tiveram os indicadores revisados e atendidos, ficando com a bandeira laranja na classificação: Taquara, Erechim, Passo Fundo e Caxias do Sul.

No anúncio preliminar das bandeiras, na sexta-feira (3), 10 regiões chegaram a ter a classificação de risco alto, o que representaria metade do Rio Grande do Sul em bandeira vermelha. Com a nova configuração, 155 cidades estão com essa classificação, que atinge uma população de 5,9 milhões de pessoas residentes nas seis regiões que entram nesta terça-feira (7) em bandeira vermelha. As regiões de Palmeira das Missões e Pelotas tiveram recursos negados e mantiveram as condições para a bandeira vermelha. Da mesma forma Bagé teve recurso negado e permanece em bandeira laranja.

De acordo com o governador Eduardo Leite, as áreas que sofreram reconsiderações e migraram ou se mantiveram em bandeira laranja registraram estabilidade em indicadores como números de casos, leitos e internações, diferentemente das regiões com bandeira vermelha, que terão mais uma semana de restrições mais duras à circulação de pessoas e atividades econômicas, justamente por manterem índices altos de internações e ocupações de leitos de UTI. No entanto, segundo lembrou o chefe do Executivo, essas regiões seguem em "nível de alerta". "Por isso reforço para que redobrem os cuidados", destacou.

Outros 87 municípios do Estado estão nesta rodada no critério sem nenhum registro de óbito e nova internação e, por isso, apesar de estarem em regiões de bandeira vermelha, poderão adotar condutas restritas à laranja, se assim as prefeituras desejarem. Além dessas cidades, Ivoti, Rodeio Bonito, Paim Filho, Não-Me-Toque e São Marcos tiveram recursos individuais acatados e também podem fazer uso da regra.