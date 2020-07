'Temos dois ciclones por semana nesta época do ano', diz meteorologista

Moradores do Sul do Brasil não se refizeram dos danos do ciclone-bomba da semana passada e um novo fenômeno, de menor intensidade, vai atingir o Sul do Brasil nesta terça-feira (7) e quarta-feira (8), combinando chuvas e ventos. Nesta época do ano, os centros de baixa pressão, que são os ciclones, são muito mais comuns do que as pessoas podem sentir, adverte o meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPMET) da UFPel Vladair Oliveira. "Temos dois ciclones por semana", diz Oliveira.

Outro detalhe é que o ciclone extratropical se situa na extremidade das frentes frias, que marcam a estação. Nesta semana, uma nova massa de ar polar ingressa no Sul, vindo da Argentina e Uruguai.

O ciclone-bomba da semana passada teve nível de impactos considerado superior ao do furacão Catarina, de março de 2004, que causou destruição no Estado e no território catarinense e que marca a memória de quem vivenciou o fenômeno nos locais atingidos.

Chuva também virá na carona do fenômeno O meteorologista esclarece que, na quarta-feira (8), "vai ocorrer vento, mas não como na semana passada". Oliveira previne, porém, que a velocidade pode chegar a 100 km/h, podendo causar estragos e queda de luz.

Outra característica do novo ciclone é que os ventos mais fortes serão sentidos mais no oceano, não tanto no continente, como foi no da semana passada. A previsão é de ressaca no Litoral Norte. O serviço de hidrografia da Marinha fez alerta de ondas de até três metros de altura.

O CPMET aponta para ventos mais fortes na Zona Sul. As rajadas de vento podem ultrapassar 80 km/h nas regiões de Rio Grande, Cassino, Capilha, Santa Vitória do Palmar, Chuí e São José do Norte. Nas áreas de Pelotas, Jaguarão, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Camaquã, Tramandaí e Torres as previsões indicam rajadas entre 60 km/h e 80 km/h.

Na semana passada, a velocidade cegou a 116 km/h em Santa Vitória do Palmar. Em Santa Catarina, foram registrados ventos de 120 km/h.

"No ciclone-bomba, houve uma redução de pressão muito forte e em pouco tempo", explica Oliveira. Na semana passada, outro detalhe foi a variação da temperatura, que estava mais elevada e reduziu, o que pode ter influenciado a ocorrência. O fim de junho, que marca a entrada do inverno, registrou temperaturas mais elevadas que maio.