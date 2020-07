Desmatamento na Amazônia derrubou o equivalente ao território do Chile nas últimas três décadas

A Pan-Amazônia, região que inclui os nove países da bacia amazônica, perdeu 10% da floresta nas últimas três décadas, conforme indica um estudo do Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil (MapBiomas). O Brasil, que concentra a maior parte da floresta amazônica, foi o país que mais perdeu cobertura vegetal.