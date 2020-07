Casos de Covid-19 aumentam em 12 capitais que flexibilizaram isolamento social

O número de casos de Covid-19 subiu em, pelo menos, 12 capitais brasileiras que deram início ao processo de retomada das atividades econômicas – inclusive Porto Alegre. A combinação do avanço da pandemia e a pressão sobre o sistema de saúde tem levado algumas cidades a recuar da flexibilização e adotar medidas mais restritivas contra o coronavírus.

O levantamento feito pelo Estadão aponta que, após o retorno de atividades não essenciais, houve aumento da média de infectados por dia em três capitais do sudeste: São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. No Sul, as três capitais registraram aumento no número de casos: Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Outras cidades que sofreram alta foram Brasília, Campo Grande e Cuiabá, no Centro-Oeste; além de Salvador e João Pessoa, no Nordeste; e de Palmas, na Região Norte.

O aumento da covid-19 não é uniforme entre as capitais. Em São Paulo, cujo plano de reabertura gradual foi implementado pelo governador João Doria (PSDB) no início de junho, o número de casos diários subiu 15%, variação que não levou ao aumento das internações. Já em Brasília, onde o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) reabriu o comércio no fim de maio, os casos quintuplicaram ao longo do mês passado.

O epidemiologista e reitor da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), Pedro Hallal - responsável por conduzir um estudo nacional sobre a propagação da doença - afirma que o avanço notado nas capitais "é muito natural".

"A hora de flexibilizar é quando a curva estiver na descendente. Quando flexibiliza na ascendente, o problema cresce", explica. E complementa: "Se a gente impedir o contato entre quem tem o vírus e quem está pronto para receber, conseguimos colocar a curva para baixo e assim dá para começar a reabrir."

Brasília se tornou um caso emblemático. Quando o comércio foi reaberto, havia 300 casos diários. Um mês depois, a média está em 1,5 mil novos diagnósticos a cada 24 horas. Mesmo diante da guinada, Ibaneis afirmou nesta semana que as restrições "não servem mais para nada" e assinou decreto liberando totalmente o comércio, a indústria e o retorno às aulas presenciais.

Por outro lado, a maioria das 12 capitais tem recuado na reabertura. É o caso, inclusive, de Porto Alegre. Na capital gaúcha, os casos dispararam um mês depois da liberação de diversos estabelecimentos de serviços e comércio não essenciais e até de cultos religiosos em igrejas.

A média, que era de cinco casos por dia, hoje está em mais de cem novos por dia. Em um mês, o índice de internações em UTI cresceu 227% e atingiu o recorde de 141 pessoas internadas no início da semana passada.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), anunciou que, a partir desta segunda-feira (6), vai suspender atividades em igrejas, salões de beleza e academias, além de fechar o acesso a Orla do Guaíba. O município também tem feito apelos para elevar a taxa de isolamento social.

Outro episódio emblemático é o de Belo Horizonte, mas lá o prefeito Alexandre Kalil (PSD) optou por abrir mão da flexibilização e voltou a permitir apenas serviços essenciais. O recuo aconteceu após o número de casos diários saltar de 30, com isolamento social, para 150 com a reabertura em maio de shoppings populares, atividades varejistas e salões de beleza. Em Minas, a taxa de ocupação de UTI bateu em 88% na semana passada.

O levantamento foi feito pelo Estadão, que apurou quantos casos foram registrados diariamente pelas capitais até o final de junho. Em seguida, comparou os números do final de junho com a média de casos a partir do momento em que a reabertura foi implementada em cada cidade.

Foram consideradas na análise 18 das 27 capitais brasileiras. Nos locais descartados, ou ainda não há plano de retomada dos setores econômicos ou as ações começaram há menos de duas semanas, tempo considerado necessário por especialistas para avaliar possíveis impactos das medidas.