Gramado suspende atividades nas escolas municipais por 15 dias

A Secretaria de Educação de Gramado suspendeu as atividades presenciais de todas as escolas do município, de ensino fundamental e infantil, por 15 dias. A ordem de serviço assinada pela secretária municipal de Educação, Maria Gorete Rodrigues, passa a valer a partir desta segunda-feira (6) e foi alinhada com o prefeito Fedoca Bertolucci. Estão suspensos plantões e correções de provas nas escolas, a fim de evitar o agravamento da pandemia do coronavírus no município.