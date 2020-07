Mesmo em isolamento, fim de semana é marcado por acidentes de trânsito em Porto Alegre

A imprudência no trânsito de Porto Alegre marcou o sábado (4) e a madrugada deste domingo (5). Foram registradas 27 ocorrências pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Recentemente, a prefeitura divulgou dados preocupantes demonstrando que o número de vidas perdidas no trânsito da Capital, em junho deste ano, superou em 60% o número de mortes registradas no mesmo período do ano passado.

Só na madrugada de sábado, as equipes da EPTC registraram 15 ocorrências com veículos, das quais 10 resultaram em pessoas feridas. Os acidentes mais graves ocorreram por volta das 6h da manhã: um na avenida Bento Gonçalves e outro na avenida Diário de Notícias. Os veículos colidiram com postes, sendo que ambos os condutores recusaram-se a realizar o teste do etilômetro. Também na madrugada, uma forte colisão aconteceu na avenida Teresópolis, com o condutor fugindo do local. Na madrugada de domingo, mais imprudência e 12 ocorrências de trânsito atendidas. Um veículo foi encontrado batido e muito danificado, abandonado na avenida Baltazar do Oliveira Garcia. No início da manhã, uma forte colisão entre dois carros ocorreu na avenida Protásio Alves.

No período da pandemia, enquanto o número de veículos em circulação diminuiu, a velocidade média aumentou nas vias da cidade. A Operação Radar, conduzida pelas equipes da EPTC, tem registrado inúmeros veículos trafegando muito acima da velocidade máxima permitida, uma das principais causas de acidentes graves. Em 2019 a maior velocidade detectada foi de um veículo a 135 km/hora na avenida Assis Brasil. Desde abril, já são cinco casos de velocidade acima do que foi registrado em todo o ano passado.