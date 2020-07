Governo recebe pedido de revisão de bandeiras de 37 municípios e regiões

Após divulgação preliminar, na última sexta-feira (3), do mapa das bandeiras de risco da pandemia , o Governo do Estado recebeu 37 pedidos de revisão dos indicadores do distanciamento controlado. Municípios e associações regionais tinham até as 6h deste domingo (5) para recorrer do resultado divulgado na sexta-feira. Nesta rodada, dez regiões ficaram em bandeira vermelha e municípios ou associações regionais de todas elas entraram com recurso.

Dos 307 municípios em bandeira vermelha, 177 podem adotar protocolos previstos na bandeira laranja por meio de regulamento próprio. Isso porque se adequam à chamada “Regra 0-0” e não tiveram registro de hospitalização e óbito por Covid-19 de morador nos 14 dias anteriores ao levantamento.

Na segunda-feira (6), o Gabinete de Crise analisará os pedidos e, no mesmo dia, o governador Eduardo Leite fará o anúncio do mapa final, com as bandeiras que passarão a valer a partir de terça-feira (7) até o dia 13 de julho.