Rio Grande do Sul registra mais de 11 mil casos de SRAG em 2020

O número de casos e de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) disparou no Rio Grande do Sul neste ano, em um patamar muito superior ao registrado em todo o ano de 2019. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), no último ano foram 1.615 casos de síndromes respiratórias, enquanto em 2020 o número já supera 11.308 casos. O número de óbitos também cresceu, passando de 152 para 2.030.

Desde o início do ano, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através do sistema InfoGripe, vem registrando um aumento significativo em relação aos casos de SRAG. Até 20 de junho, data do último boletim, foram reportados 208.967 casos e 49.352 óbitos.

Dos casos reportados pela Fiocruz, 95.106 tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 62.694 negativos, e 36.301 aguardam resultado. Dentre os positivos, 1,1% foram identificados para Influenza A, 0,5% Influenza B, 0,9% vírus sincicial respiratório (VSR), e 95,4% Sars-CoV-2 (Covid-19).

Em relação ao número de mortes, 31.915 tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório e 11.878 negativos, enquanto 2.486 aguardam resultado. Dos positivos, 0,4% identificaram Influenza A, 0,1% Influenza B, 0,1% vírus sincicial respiratório, e 98,7% Sars-CoV-2 (Covid-19). Em 2019, conforme a Fiocruz, foram registradas 5.304 mortes em virtude da SRAG, o que indica uma subnotificação nos casos da Covid-19.

Os casos de SRAG são de notificação obrigatória pelas redes pública e privada e incluem hospitalizações de pacientes com sintomas como febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade de respirar e de óbitos de pessoas que apresentaram esses sintomas.