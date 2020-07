Mutirão da Campanha do Agasalho entrega mais de 17,6 mil peças em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O mutirão da Campanha do Agasalho realizado entre as secretarias municipais de Porto Alegre resultou no repasse de 17.610 peças a famílias assistidas pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na quinta-feira (2). A ação foi organizada para agilizar a entrega de donativos, diante da previsão de frio intenso para os próximos dias.

O transporte dos agasalhos, cobertores e calçados arrecadados até os bairros Restinga, Lomba do Pinheiro, Agronomia e Cristal foi feito por equipes do próprio Demhab, das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), de Relações Institucionais (SMRI) e de Desenvolvimento Econômico (SMDE), e da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), e mobilizou um caminhão e nove veículos.

Também foram beneficiadas pela ação solidária famílias da Unidade de Triagem Chocolatão, no Morro Santanta, o Serviço de Atendimento às Famílias Murialdo (SAF), no Partenon, e pessoas atendidas pelo Centro de Relações Institucionais e Participativas (CRIP) da Região Centro. “Essa união de esforços é para que possamos aquecer o maior número de pessoas que precisam nesses dias de maior frio”, destacou a primeira-dama de Porto Alegre, Tainá Vidal, que acompanhou o mutirão.

Ainda na quinta-feira (2), a Federação Israelita do Rio Grande do Sul doou à campanha mil cobertores e 200 cestas básicas recolhidos desde maio. Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, “a ação desta quinta-feira é a continuidade da atuação conjunta de secretarias, departamentos e órgãos municipais para arrecadar donativos, que agora se complementa com o auxílio na distribuição, para que ninguém passe frio".

A presidente da Fasc, Vera Ponzio, salienta a inclusão de cestas básicas nas doações. “Este ano, o acréscimo de alimentos faz muita diferença, porque, nesta situação de pandemia, há famílias em extrema pobreza", diz ela. A presidente da Fundação reforça que cobertores são fundamentais nos kits a serem fornecidos a 320 pessoas em situação de rua e que estão sendo acolhidas pelo auxílio-moradia.