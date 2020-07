Plataforma de EAD foca gestão, trabalho e legislação ambiental no agronegócio

Em tempos de pandemia, a inovação no ensino à distância (EAD) se torna uma demanda cada vez mais latente. A AgroEAD surge nesse cenário como uma novidade no nicho de ensino segmentado, oferecendo cursos de qualificação nas mais diversas áreas do agronegócio.

A plataforma foi desenvolvida através da parceria entre o Instituto de Educação no Agronegócio (I-UMA), o portal de conteúdo Agrolink e a agência e21, agência de comunicação voltada ao segmento. A AgroEAD propõe a capacitação através de conteúdo teórico e a atualização do produtor, para que ele se posicione de forma efetiva no mercado e contribua para o fortalecimento do setor agro nacional.

Os cursos da AgroEAD, desenvolvidos em formato híbrido, abrangem desde a gestão de negócios e propriedades até o desenvolvimento de fatores produtivos. A plataforma oferece materiais de referência, tutorias particulares com professores especializados e encontros remotos semanais com a turma.

Segundo os desenvolvedores, a organização é adaptada à rotina do produtor rural. Ao final do curso, é concedido um certificado de conclusão com a chancela da instituição de ensino voltada inteiramente ao agronegócio.