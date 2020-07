Cidades do RS amanhecem com temperaturas negativas e geada nesta sexta

O frio no Rio Grande do Sul trouxe temperaturas negativas e geadas no amanhecer desta sexta-feira (3). Em São José dos Ausentes (foto), o termômetro marcou -1,8ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ponteiro registrou a mínima mais baixa em Canela, com -2,3ºC. As regiões Norte e Nordeste foram as mais afetadas pelo frio no Estado. Já em Porto Alegre, que terá o tempo aberto durante toda a sexta, a mínima marcou 4,6ºC. O Inmet alerta para a formação de "condições meteorológicas favoráveis á formação de geada" em áreas isoladas nas regiões Oeste, Campanha, Centro e Nordeste do Rio Grande do Sul neste sábado (4).