Rio Grande do Sul supera 30 mil casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul superou, nesta quinta-feira (2), 30 mil casos de infectados e alcançou 668 mortes pelo novo coronavírus, segundo o painel do Jornal do Comércio, com base em dados oficiais do governo estadual e da prefeitura de Porto Alegre. Foram mais mil novas notificações de Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os registros da doença são pouco mais da metade do que projetou a pesquisa de prevalência, coordenada pela UFPel, de pelo menos 53 mil gaúchos já contaminados.

Porto Alegre acrescentou mais sete óbitos, chegando a 100 no começo da noite. As outras 24 mortes ocorreram em Alvorada (3), Arvorezinha, Esperança do Sul, Bento Gonçalves (2), Getúlio Vargas, Gravataí (2), Horizontina, Ibiaçá, Imbé, Novo Hamburgo, Parobé, Passo Fundo, Redentora, São José do Norte, Rio Grande (2), São Leopoldo(2), Sapucaia do Sul e Teutônia. A doença já está presente em 409 dos 497 municípios. O domingo passado (28 de junho), concentrou o maior número de óbitos,com 25 em um só dia.

No Brasil, foram 61.884 mortes pela doença em 24 horas. Os infectados somam 1,5 milhão de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Nas 24 horas entre quarta e quinta-feira, foram 1.252 óbitos e 48.195 novos casos confirmados.

Os estados com mais mortes são São Paulo (15.351), Rio de Janeiro (10.332), Ceará (6.284) e Pará (5.004). Os que têm menos mortes são Mato Grosso do Sul (91), Tocantins (209), Roraima (354), Santa Catarina (362) e Acre (378).