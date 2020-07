RS ampliará em 3 mil o número de testes diários para Covid-19 ainda em julho

Ainda em julho o governo gaúcho colocará em prática a ampliação da testagem da população gaúcha, como forma de rastrear os casos de Covid-19 e intensificar a estratégia de controle da disseminação do vírus no Estado. Serão ampliados em 3 mil os testes diários realizados, que contarão com apoio de um laboratório de Curitiba (PR) para as análises e parceria do programa Todos pela Saúde para a logística de envio dos testes e aquisição de insumos. Atualmente, cerca de mil testes são realizados em todo o Estado, podendo chegar a cerca de 4 mil com a expansão.

Os testes que serão aplicados são os de biologia molecular (RT-PCR) para diagnóstico da Covid-19, que mostram se a pessoa está ou não com o vírus no momento, e que já vêm sendo feitos no Laboratório Central do Estado (Lacen). Atualmente, a capacidade de análises no local é de 350 a 400 testes por dia, que somados aos que vêm sendo feitos em parceria com universidades e outras instituições no Rio Grande do Sul, chegam a cerca de mil testagens por dia no Estado.

O Instituto Carlos Chagas, de Curitiba, deverá ser o parceiro nesta etapa, mas o governo não descarta a possibilidade de utilizar ainda laboratórios do Rio de Janeiro e de São Paulo. “Queremos ampliar a testagem para identificar o período do vírus ativo”, disse o governador Eduardo Leite durante live nesta quinta-feira (2).

Segundo a secretária da Saúde, Arita Bergmann, a expansão da leva de testes ajudará diretamente no enfrentamento à pandemia no Estado. “Será fundamental para identificarmos de forma precoce os casos sintomáticos e assintomáticos”, disse.

A ampliação se dará em três etapas. A primeira, ainda na primeira quinzena do mês, testará todos mil trabalhadores e residentes em lares e clínicas de idosos, como forma de evitar novos surgimentos de surtos localizados, como já ocorreu no Estado, inclusive em Porto Alegre. Serão testadas as pessoas assintomáticas e as que apresentarem sintomas, com o intuito de bloquear as disseminações localizadas. A segunda etapa aplicará testes em todos os trabalhadores da área da saúde e nos contatos desses profissionais. Para isso, será utilizado um aplicativo (Dados do Bem) que auxiliará no processo. “Identificaremos o positivo e rastrearemos os contatos daquele trabalhador, como forma de reduzir o vírus e controlar o crescimento da curva epidemiológica”, complementou a secretária.

Já na terceira fase serão testadas todas as pessoas que apresentarem síndromes gripais e procurarem as unidades de saúde.

Para essa estratégia de ampliação de testes, mais pontos de coleta no Estado receberão materiais, que serão encaminhados pelas Coordenadorias de Saúde ao laboratório parceiro e ao Lacen, que terá ainda um reforço nas equipes de recepção dos testes.

Ainda na área da saúde, o governo informou que efetuou nesta semana o pagamento de R$ 33 milhões em emendas parlamentares a hospitais gaúchos, anunciadas anteriormente. As emendas podem ser utilizadas para custeio de atendimento, aquisição de medicamentos, pagamento de prestadores de serviços e ampliação dos serviços de especialidades e exames, além de recursos com apontamentos exclusivos para o enfrentamento da Covid-19 no Estado.