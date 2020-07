Doenças respiratórias causaram maioria das internações em 2019

As doenças do aparelho respiratório foram o principal motivo de internações hospitalares de usuários dos planos de saúde em 2019: 506,9 mil internações, o que representa 5,9% das causas.

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que divulgou o Mapa Assistencial da Saúde Suplementar nesta quarta-feira (1º), o documento será um importante indicador para acompanhamento na próxima edição, porque permitirá verificar o impacto da pandemia de Covid-19 nos serviços de saúde em 2020.

A segunda maior causa de internação são as doenças do aparelho circulatório, com 493,3 mil ocorrências. Em consultas, exames e internações no ano de 2019, os beneficiários de planos de saúde passaram por 1,62 bilhão de procedimentos. De acordo com a ANS, houve aumento de 2,4% em relação aos procedimentos de 2018, que totalizam 1,57 bilhão.

O Mapa Assistencial indica ainda que o número de consultas médicas por beneficiário teve pouca diferença de um ano para o outro, passando de 5,9 em 2018 para seis em 2019. A especialidade de clínica médica liderou o número de ocorrências, com 29.960.232 procedimentos em 2019 (13,6%). Ginecologia e obstetrícia, com 19.092.012 (8,7%), e pediatria, com 16.508.478 (7,5%), vêm na sequência. Pelo levantamento, o maior aumento percentual em relação a 2018 foi nas consultas em oncologia, de 15,3%.