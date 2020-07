RS tem 895 mil pontos sem luz após forte chuva e vento

O Rio Grande do Sul amanheceu nesta quarta-feira (01/07) com 895 mil pontos sem luz devido ao temporal. A CEEE informa que o número de clientes sem energia chega a 750 mil no Estado. A RGE contabiliza 145 mil clientes com o fornecimento prejudicado em toda a área de concessão.

Segundo a CEEE, as regiões mais afetadas são o Litoral Norte (310 mil clientes sem fornecimento) e a Região Metropolitana (303 mil, incluindo a Capital). Também há ocorrências nas regiões de Pelotas (77 mil), Litoral Sul e Camaquã (30 mil em cada).

A CEEE afirma que está com todas as equipes nas ruas, focadas no restabelecimento do serviço. Acomunicação de falta de luz pode ser feita por SMS. Envie a palavra LUZ e o número da UC (que está no quadro amarelo no canto superior direito da conta) para 27307.

A RGE estima que a maior parte dos clientes sem luz (37 mil) se concentra na região de Erechim, uma das mais castigadas pelo temporal. A RGE está com suas equipes mobilizadas para restabelecer o serviço, "no entanto, a complexidade dos danos, a dificuldade de acesso em alguns locais, estradas fechadas e principalmente, a continuidade da chuva, dificultam o trabalho, o que pode demorar mais tempo para a normalização do serviço".

Os clientes da RGE que estiverem sem luz ou que precisarem entrar em contato com a RGE, devem priorizar os canais site, aplicativo, WhatsApp - (51) 3539-6791 - e SMS, uma vez que o callcenter pode apresentar lentidão pela alta procura no atendimento.

O vento levou a ocorrências de quedas de árvores e fios rompidos em toda área de concessão. Segundo dados do INMET, as rajadas de vento chegaram a 116 km/h em Santa Vitória do Palmar no início da madrugada, a 97,6 km/h entre 03h e 04h em Pelotas e a 95,8 km/h entre 06h e 07h em Tramandaí.