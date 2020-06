Porto Alegre deve ter temporal mais intenso nesta terça-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Entre esta segunda e terça-feira (30), a capital gaúcha enfrentou as consequências do ciclone bomba que atinge todo o Rio Grande do Sul. A previsão para Porto Alegre é de chuvas e ventos ainda mais intensos nesta tarde.

O MetSul explica que a também denominada "bomba meteorológica" acontece quando a pressão atmosférica no centro de um ciclone cai, em média, 1 hPa por hora durante um dia. Ou seja, para receber a classificação, deve ocorrer uma diminuição de 24 hPa em 24 horas.

Desta segunda para terça, Porto Alegre registrou grande quantidade de chuva em pouco tempo - foram 100 mm de água em uma madrugada. A média histórica mensal, segundo o MetSul, é de 132,7 mm. O número representa 75% do normal para o mês inteiro.

Os ventos ainda devem se intensificar nesta terça. O MetSul prevê rajadas de 80 km/h a 100 km/h , isoladamente superiores, em Porto Alegre e cidades próximas.

A empresa ainda ressalta a possibilidade de queda de árvores, postes, destelhamentos e colapso de estruturas, devido a ventania. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, o temporal ainda não causou destruições tanto na capital como no interior do Estado. O bairro Sarandi registrou alagamentos, mas não foram consequência do clima.