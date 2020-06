RS soma mais 28 mortes por Covid-19; UTIs de Porto Alegre alcançam 146 casos de coronavírus

O Rio Grande do Sul teve mais 28 mortes pelo novo coronavírus nesta segunda-feira (29), dia em que Porto Alegre acrescentou mais sete mortes à sua estatística. A ocupação de casos Covid-19 nas UTIs adultas chegou 146 pacientes. O número é 231% maior do que o do começo de junho, quando somava 44 e foi dado o alerta de alta na demanda por vagas. São mais 31 suspeitos nas unidades. Com isso, o total ligado à pandemia chega a 177 pacientes ou um terço dos internados nesta segunda.

A crescente demanda por leitos de terapia intensiva tem sido a principal causa da migração de regiões como a Capital para a bandeira vermelha, de alto risco, da pandemia. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foram criados 145 leitos novos do SUS em UTIs desde o começo da pandemia, para atender a uma maior demanda. Portanto, o número de pacientes desta segunda já supera a oferta ampliada.

O Hospital de Clínicas, que tem uma área exclusiva para doentes Covid-19 no novo anexo, tem na noite desta segunda, 56 internados confirmados para o novo coronavírus e mais quatro suspeitos. Com isso, só falta uma vaga, das 61 já abertas. A meta toral é de 105 leitos, mas a direção do HCPA diz que pode ter dificuldades de contratar médicos intensivistas, devido à alta procura pelos profissionais no mercado, não só no gaúcho.

O Hospital Conceição, com 45 vagas ampliadas para a pandemia, tinha 29 doentes positivos de Covid-19 e outros seis suspeitos. No total de 712 leitos em UTIs adultas, 551 estavam ocupados, com taca de 77% de internação. Acima de 80% é considerada em nível mais crítico e gera alerta no mapa de internações nas unidades que é monitorado elo governo estadual.

O Estado chegou a 587 óbitos e soma mais de 20 mil recuperados da pandemia. O número de localidades com casos superou a marca de 400 cidades. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios.

Entre as mortes na Capital, são cinco homens e duas mulheres, a mais nova com 35 anos, mais jovens também das sete vidas perdidas para o novo coronavírus. Todos os casos, segundo a Secretaria Municipal da saúde, tinham outras doenças (comorbidades) de risco, como diabetes, hipertensão, cardiopatia e câncer. Os doentes estavam em UTIs nos hospitais de Clínicas, Conceição e Independência.

O Ministério da Saúde informou mais 692 novas mortes pelo vírus e 24.052 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, o Brasil soma 58.314 óbitos e 1.368.195 contaminados.