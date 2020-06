Vacinação da BCG está centralizada em maternidades de Porto Alegre

Com o objetivo de proteger as crianças contra as formas graves de tuberculose, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) expandiu, no último ano, a administração da vacina BCG para as maternidades que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre.

A iniciativa, segundo a pasta, tem como propósito facilitar o acesso à vacina para as famílias de bebês recém-nascidos e garantir a cobertura vacinal dessas crianças. “A vacinaçãofoi centralizada nas maternidades, já que o bebê sai vacinado do hospital. Como a demanda diminuiu muito nas unidades, a SMS definiu unidades de referências por gerência, para não haver desperdício de doses, já que o frasco é multidose. Entre as maternidades, somente o Hospital Divina Providência não está vacinando os bebês, por decisão da instituição”, afirmou por meio de nota a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Capital.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação é indicada em dose única e deve ser aplicada na criança ao nascer, ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, a fim de proteger a criança das formas mais graves de tuberculose, como a miliar e a meníngea.

Somente em maio, a cobertura vacinal da BCG foi de 94% na Capital. Atualmente, a SMS mantém a vacina em 19 unidades de saúde de referência.

Unidades de Saúde de referência