Campanha do Agasalho de Porto Alegre firma parceria com o Grêmio para doações

A partir desta terça-feira (30), o Grêmio entra como parceiro da Campanha do Agasalho de Porto Alegre e disponibiliza um drive-thru fixo para coleta de alimentos e agasalhos. As doações poderão ser entregues diariamente, das 10h às 17h, na Escola do Grêmio, localizada no Centro de Treinamento Parque Cristal (avenida Diário de Notícias, 915).

A parceria foi firmada por iniciativa das primeira-dama da Capital, Tainá Vidal, e da esposa do presidente do Grêmio, Vera Bolzan, com o intuito de mostrar a força do espírito humanitário dos gaúchos, principalmente no contexto atual.

Até o momento, a Campanha do Agasalho já arrecadou 300 mil peças em Porto Alegre e tem demonstrado a receptividade do sistema de drive-thru para entrega de doações.

No sábado (27), o drive-thru Gre-Nal recebeu 4.850 peças. Já no domingo (28), o drive-thru da Parada Solidária arrecadou 10,1 mil peças. A campanha prossegue até o dia 3 de julho.

A Campanha do Agasalho 2020 tem o tema 'Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém'. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição, ficando durante 14 dias em local arejado e ensolarado, para só depois serem triadas e embaladas. A necessidade maior é de roupas limpas, em bom estado e que possam ser usadas logo.

Segundo a prefeitura, serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), nos Centros Dia do Idoso (CDI) e nos Centros de Relações Institucionais e Participativas (Crips), além de povos indígenas e quilombolas.

Em parceria com a prefeitura, a empresa de transporte 99 disponibiliza voucher de desconto para corridas até os pontos de coleta com drive-thrus.

Calendário das próximas ações da Campanha do Agasalho: