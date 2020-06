Brasil e Uruguai acertam protocolo comum para ações de combate à Covid-19

Durante videoconferência realizada neste final de semana entre autoridades do Brasil e do Uruguai, ficou definida oficialmente a realização de acordo binacional para a adoção de protocolo piloto envolvendo as cidades fronteiriças de Santana do Livramento e Rivera. O protocolo único prevê a complementação dos serviços de saúde nos dois lados da fronteira, realizações de testes para o Covid-19, além de ações de desinfecção, restrições à circulação de pessoas nas duas cidades e campanhas integradas de conscientização comunitária.

As tratativas sugeridas pelo presidente da Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Frederico Antunes, no início do mês, já haviam percorrido todos os caminhos, desde a formação de um grupo até o encaminhamento do texto base para aprovação no Ministério da Saúde brasileiro. A prefeitura municipal de Livramento, na fronteira Oeste gaúcha, e a Intendência de Rivera, no Uuruguai, bem como a Secretaria da Saúde do Estado e o Ministério da Saúde do país vizinho já haviam dado sinal verde para o acordo, restando apenas o aval do ministério da Saúde brasileiro, que foi dado neste final de semana.

O ministro da Saúde do Uruguai, Daniel Salinas, disse que o acordo é histórico e simboliza o início de um trabalho conjunto entre "hermanos" no enfrentamento ao novo coronavírus. "Começamos a percorrer um caminho de inovação no conceito de unidade sanitária internacional a partir desse acordo binacional", disse Salinas.

A reunião virtual que culminou com o acordo entre os dois países contou com a presença, ainda, do Embaixador do Brasil no Uruguai, Antonio Simões, do coordenador da Área Internacional do Ministério da Saúde do Brasil, Conselheiro Flávio Werneck, da secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, dentre outros. O prefeito de Santana do Livramento, Ico Charopen, a intendente de Rivera, Alma Gallup, o senador Uruguaio, Tabare Viera e o deputado, Marne Osório também participaram ativamente para a concretização do acordo.