Semana inicia com chuva forte e frio em toda a Região Sul

A semana inicia com queda das temperaturas na segunda-feira (29), com mínima de 9º e máxima de 17º em Porto Alegre. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve prevalecer com presença de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Além disso, o Inmet alerta sobre ocorrência de chuvas de intensidade moderada a forte, possibilidade de queda de granizo, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento de até 70 km/h em áreas isoladas do Oeste, Centro e Norte do Rio Grande do Sul e Oeste, Meio Oeste e Sul de Santa Catarina. A frente fria que passa pelo Estado também chega em Santa Catarina e Paraná, com indicação de chuva forte.

No prolongamento da semana, o Inmet avisa que o calor dos últimos dias não deve se repetir pelos próximos cinco dias. Na terça-feira (30), a temperatura permanece estável e o dia deve amanhecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital gaúcha.

O clima se estende sem sol durante a quarta (31) e quinta-feira (1), quando as temperaturas começam a declinar novamente, chegando a mínimas de 7º e máximas de 12º.