Frio reduz fluxo na Orla do Guaíba e contribui para o distanciamento social no fim de semana

As baixas temperaturas contribuíram para que grande parte da população de Porto Alegre permanecesse em casa neste final de semana. Na tarde desse sábado (27/06), o movimento de pessoas na Orla do Guaíba esteve "muito abaixo" do registrado no final de semana passado, segundo informações do comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

"Não sabemos se foi pelo clima frio ou se ocorreu uma maior conscientização sobre a importância de conter a disseminação do novo coronavírus", avalia Nascimento. O monitoramento ocorre novamente neste domingo, das 15h30min às 19h, na extensão de 1,3 mil metros do primeiro trecho, que vai da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias.

Segundo o comandante, na ação da tarde de sábado não foi necessária nenhuma autuação. As equipes precisaram alertar a um bom número de pessoas sobre a necessidade do cumprimento das regras de contenção da pandemia de Covid-19 na Capital.

"Explicamos sobre o uso de máscara e buscamos conscientizar de que a contribuição da população é fundamental para reduzir o ritmo de contaminação em Porto Alegre. Quem não precisar sair de casa não deve sair, é preciso que cada um faça sua parte", apelou o comandante da guarda.

Nascimento destaca que o objetivo do monitoramento é evitar aglomerações de pessoas, principalmente em casos onde não ocorra o uso de máscaras. Apesar do aumento expressivo de contaminados em toda a cidade e no Estado, isso seguia acontecendo mesmo após o decreto municipal que retoma medidas restritivas ao avanço do coronavírus.

"Durante a semana, as altas temperaturas propiciaram que muita gente fosse até a Orla do Guaíba para praticar exercícios, caminhar e passear de bicicleta", observa o comandante da Guarda Municipal. "Muitas delas não utilizavam máscaras de proteção", observa ele.

O decreto municipal, publicado na madrugada de terça-feira (23), suspende de forma escalonada as atividades do comércio, serviços e da indústria. A medida ainda reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras e a proibição de aglomerações em parques, praças e locais abertos ao público. Aqueles que não cumprirem as orientações podem receber multa de até R$ 8,5 mil.