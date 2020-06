Com restrições da pandemia, Parada LGBTI arrecada doações em drive-thru neste domingo

Em vez de tomar as ruas e avenidas com as cores e animação características, a Parada LGBTI se adapta a restrições da pandemia e fará neste domingo (28) uma versão solidária. Um drive-thru será montado no Parque da Redenção, na área da avenida Setembrina.

O evento tem participação da Parada de Luta LGBTI, pela coordenadoria da Diversidade Sexual da prefeitura de Porto Alegre, e é apenas uma das atividades que ocorrem em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, que relembra a revolta de Stonewall, quando membros da comunidade LGBT nova-iorquina reagiram à violência policial e geraram uma série de manifestações contra o preconceito.

O primeiro Festival Cultural e Parada Online do Orgulho LGBTI Brasil também ocorre neste domingo e vai transmitir on-line dez horas de programação, com shows musicais, apresentações artísticas e mensagens de apoio de autoridades. Além disso, pessoas lésbicas, gays, bi, trans e intersexo terão espaço para dar depoimentos.

A parada virtual contará com artistas LGBTIs como Jane Di Castro, Lorna Washington e Suzy Brasil. A programação também terá diversidade regional, com atrações como o Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins e depoimentos de autoridades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. A programação, no domingo, será exibida a partir das 14h no perfil da Aliança LGBTI, no Facebook.

Já no próximo domingo (4), a Parada de Luta LGBTI vai promover um evento virtual ao vivo com artistas do Rio Grande do Sul, em parceria com a Aliança Gaúcha LGBTI+, das 20h à 0h. O evento será apresentado por Gloria Crystal, Roberto Seitenfus , Vagner Rossoni e Ester D-Diamonds, na página https://www.facebook.com/paradadelutalgbt.