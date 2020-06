Brasil tem 1.141 novas mortes por Covid-19, e total de óbitos vai a 54,9 mil

O Brasil teve mais um dia com mais de mil óbitos em razão do novo coronavírus. Conforme atualização do Ministério da Saúde, foram 1.141 novas mortes registradas nesta quinta-feira. O total de vítimas fatais da pandemia no País já chega a 54.971. Além disso, 39.483 novos casos foram notificados, elevando o total de pessoas contaminadas no Brasil para 1.228.114.

Os gaúchos ficaram sem saber quantas vítimas fatais o novo coronavírus fez no Estado nesta quinta-feira. A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) não divulgou o número de óbitos do dia sob a justificativa de que houve um "problema no acesso e na exportação do banco de dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), onde os casos graves e óbitos são notificados."

Levantamento junto às secretarias municipais da Saúde aponta, pelo menos, 15 novas mortes, elevando o total de vítimas fatais no Estado para 515. O número de casos confirmados da doença passou para 23.894.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre, por sua vez, notificou duas novas mortes na Capital em razão da Covid-19 nessa quinta-feira. A primeira foi de um homem de 79 anos, que faleceu no Hospital Conceição. O homem tinha histórico de diabetes, hipertensão e doença cardiovascular. A segunda foi de um homem, 66 anos, internado no Hospital de Clínicas desde 11 de junho. A vítima tinha histórico de hipertensão, asma e diabete. Já são 75 mortes pela pandemia em Porto Alegre.