Mensageiro da Caridade faz live-show para arrecadar doações

O Mensageiro da Caridade, que costuma realizar doações a quem mais precisa, agora está necessitando de ajuda. Para arrecadar recursos, a Arquidiocese e a Cáritas de Porto Alegre marcaram um Live Show transmitido on-line nesta sexta-feira (26).

Facebook da Arquidiocese @vinieliasoficial O evento começa às 19h30min e será transmitido por dois canais: na página doe no perfilno Instagram. Durante o show ao vivo, os usuários poderão interagir pelos comentários e fazer doações por boleto bancário ou cartão de crédito.

O dinheiro que for arrecadado será destinado às obras sociais do Mensageiro da Caridade, que atua há mais de 60 anos em 29 municípios. A iniciativa é do cantor católico Vini Elias, que já tem confirmada a participação de diversos músicos locais e de atuação nacional, como Rodrigo Grecco, Léo Rebelo, banda Dominus, Thiago Brado e Nando Mendes.