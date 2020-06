Frio se consolida no RS e geada deve aparecer na Campanha e no Sul

A geada volta a aparecer no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (26). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta sinalizando que a Campanha e o Sul serão as regiões do Estado afetadas pela formação da camada de cristais de gelo, fenômeno típico do inverno.

A quinta-feira (25) foi de chuva em Porto Alegre, mas a previsão do tempo não aponta o mesmo para o final de semana na Capital, onde o céu nublado predomina na sexta, sábado e domingo. Há chances de chuva nesta sexta somente na divisa com Santa Catarina, no norte do Estado.

Ainda conforme o Inmet, o tempo permanece estável nos próximos dias, apesar da queda de temperatura. Nesta sexta-feira, os termômetros devem oscilar entre 2ºC e 15ºC no Rio Grande do Sul. Para Porto Alegre, a previsão é de mínima de 9ºC e máxima de 14ºC.