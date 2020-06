Inverno começa a mostrar a cara após semana de altas temperaturas no RS

Sim, o inverno vai mostrar sua verdadeira face nos próximos dias: o frio. Depois de uma semana com altas temperaturas no Rio Grande do Sul, com a máxima em Porto Alegre atingindo 29ºC nesta quarta-feira (24), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que, a partir de quinta (25), a temperatura passa a cair em todo o Estado, sendo que, em áreas isoladas, haverá condições favoráveis para queda de granizo, trovoadas e rajadas de vento de até 60 km/h.

De quinta a domingo, as máximas e mínimas entram em ladeira abaixo. No final de semana, o Inmet prevê o termômetro chegando à máxima de 15ºC e 14ºC no sábado e domingo, respectivamente, na Capital. Em ambos os dias, o amanhecer será gelado, abaixo dos 10ºC. Também há previsão de chuva para Porto Alegre nesta quinta-feira.