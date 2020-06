Hospitais de Porto Alegre recebem 788 mil equipamentos de proteção

Dezoito instituições de saúde de Porto Alegre começaram a receber ontem a doação de 788 mil equipamentos de proteção individual (EPIs), entre aventais, máscaras cirúrgicas e N95, viseiras faciais e toucas. Os materiais foram doados à prefeitura pela empresa JBS, por meio da ação Fazer o Bem Faz Bem - Alimentando o Mundo com Solidariedade.

O prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, participou da entrega dos primeiros equipamentos ao Hospital de Clínicas e destacou a importância desta doação. "A colaboração da iniciativa privada é muito importante neste momento de crise, pois somente com a união da sociedade e o trabalho coletivo enfrentaremos esta pandemia".

A diretora-presidente do Hospital de Clínicas, Nadine Clausell, também agradeceu a doação e ressaltou a importância devido ao crescimento na demanda por atendimento de pessoas contaminadas por Covid-19.

Os EPIs foram divididos igualmente entre os hospitais. Além do Clínicas, recebem as doações os hospitais Santa Casa, Conceição, Hospital da Brigada Militar, Hospital da Restinga, Pronto Socorro, Divina Providência, Ernesto Dornelles, Hospital Espírita, Independência, Materno Infantil Presidente Vargas, Hospital Porto Alegre, Mãe de Deus, Moinhos de Vento, Santa Ana, São Lucas, Vila Nova e Instituto de Cardiologia.

Porto Alegre é um dos mais de 200 municípios que serão beneficiados pelo programa no Brasil. No Rio Grande do Sul, a JBS fará a doação de R$ 21,7 milhões, sendo R$ 10 milhões para o governo do Estado e R$ 11,7 milhões para 25 cidades gaúchas, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas no Estado.

"É muito significante poder contribuir com as comunidades localizadas no entorno das nossas operações", disse o gerente industrial da unidade da JBS em Montenegro, Mauricio Demari Lucas.